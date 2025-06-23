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Политика
Президент России 23 июня встретится с главой МИД Ирана
23 июня 2025 / 12:15
© Гавриил Григоров/ ТАСС
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков при общении с журналистами на полях Примаковских чтений.
Некоторое время назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС, что глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня "для проведения ряда переговоров".
Как информировало иранское агентство IRNA, Арагчи намерен проконсультироваться с президентом РФ и высокопоставленными чиновниками по вопросам региональной и международной повестки дня в связи с ударами США и Израиля по Ирану.