Президент России 23 июня встретится с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков при общении с журналистами на полях Примаковских чтений.

Некоторое время назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила ТАСС, что глава МИД Ирана прибыл в Москву вечером 22 июня "для проведения ряда переговоров".

Как информировало иранское агентство IRNA, Арагчи намерен проконсультироваться с президентом РФ и высокопоставленными чиновниками по вопросам региональной и международной повестки дня в связи с ударами США и Израиля по Ирану.