Каллас считает, что закрытие Ираном Ормузского пролива несет большую угрозу

Закрытие Ормузского пролива Ираном представляет огромную угрозу, поэтому министры иностранных дел Евросоюза будут обсуждать возможности дипломатического решения конфликта. Об этом сообщила глава дипслужбы сообщества Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Главы МИД ЕС сфокусированы на дипломатическом решении. Их особенно беспокоит угроза эскалации, последствия которой могут быть огромны, в особенности закрытие Ормузского пролива Ираном представляет огромную угрозу и не будет хорошо ни для кого", - отметила она.

Вместе с тем глава евродипломатии инициировала применение новых ограничительных мер со стороны Евросоюза в отношении Ирана с целью предотвратить возможное возобновление ядерной программы исламской республики.