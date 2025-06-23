Смена власти в Иране – главная цель Израиля и США

Иранский кризис продолжает набрать обороты. Несмотря на массированные удары Израиля по военным объектам Ирана, уничтожение ряда лидеров политического и военного руководства этой страны, а также беспрецедентный авиаудар США по предприятиям ядерного комплекса Ирана, Тегеран не собирается принимать ультиматум о капитуляции, выдвинутый президентом Трампом.

Агрессия Соединенных Штатов "развязала руки" Ирану, отныне Тегеран вправе принять ответные меры против американских интересов и американских военных объектов. Об этом заявил 23 июня начальник Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави. "Преступная Америка <...> развязала руки воинам ислама в вооруженных силах [Ирана] для действий против [американских] интересов и армии", - приводит текст его заявления иранская гостелерадиокомпания.

Иран 23 июня в ходе очередного ракетного обстрела атаковал цели на всей территории Израиля. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). "КСИР утром в понедельник нанес удары по различным целям на оккупированных территориях несколькими ракетами в 21-й волне своей ракетной операции. В ходе этого комбинированного удара использовались твердотопливные ракеты и боеголовки на жидком топливе, а также беспилотники-камикадзе, - приводит заявление иранских военных агентство Mehr. - В ходе этой атаки КСИР изменил тактику обстрелов Тель-Авива и Хайфы и атаковал многочисленные цели с севера на юг оккупированных территорий".

"Первоначальные сообщения указывают на то, что север Хайфы, Хайфа, Тель-Авив, Ашкелон, Акко и Ашдод подверглись ударам иранских ракет, также большое количество ракет поразило Цфат, Лахиш к югу от Тель-Авива, Ашкелон, Ашдод и Бейт-Шеан", - говорится в заявлении.

Военно-воздушные силы Израиля также 23 июня начали наносить новую серию ударов по военным объектам на территории Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Зафиксированы удары по шести аэродромам в западном, восточном и центральном Иране. "В рамках усилий по укреплению превосходства в воздушном пространстве Ирана Армия обороны Израиля атаковала шесть аэродромов иранского режима в западном, восточном и центральном Иране. В результате ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные объекты, самолет-заправщик. Беспилотные летательные аппараты уничтожили 15 истребителей и вертолетов иранского режима", - говорится в заявлении.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, касаясь перспектив иранского кризиса, отмечает, что «все будет зависеть от самого Ирана - нанесет он реальные ответные удары по США или это будут демонстрационные удары. Кроме того, многое зависит от действий Ирана по перекрытию Ормузского пролива. Парламент Ирана принял решение заблокировать его, но для этого нужно еще решение СБ Ирана, который возглавляет духовный лидер страны Хаменеи. Поэтому вполне возможно, что ответом будет имитационный удар Ирана, как это было после ликвидации американцами руководителя КСИР Сулеймани. А если все же будет реальный удар по самой большой американской базе на Ближнем Востоке в Катаре, то это будет совершенно другое развитие событий, к тому все это зависит от всего, что связано с Ормузским проливом».

В свою очередь главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов также уверен, что «все сейчас зависит от Ирана. Насколько он готов наносить серьезные ответные удары по американским позициям с учетом отсутствия систем ПВО и потери ракетных пусковых установок после израильских и американских ударов, а также после убийства Израилем значительной части иранского военно-политического руководства. Есть серьезные основания считать, что у Ирана нет ресурсов для длительного ведения сопротивления на несколько фронтов. Хотя противоборство с Израилем может затянуться еще на некоторое время в силу того, что Израиль, в отличие от США, ставит более серьезные задачи, чем просто уничтожение ядерной программы Ирана».

Антон Гришанов, однако, не усматривает реальных механизмов смены власти в Иране: «не видно серьезной оппозиции, что отличает иранскую ситуацию от ливийской, иракской и афганской. Более того, без наземной интервенции, без подготовки крупных оппозиционных сил, способных взять столицу Ирана, силовой сценарий представляется иллюзорным и не опирается на ситуацию на земле».

Семен Багдасаров в этом контексте подчеркивает, что «смена власти в Иране - это главная цель Израиля, и она сейчас становится главной целью американцев, которые готовы участвовать в этом процессе. Это может быть вооруженное восстание на фоне массовых беспорядков. Очень серьезные массовые беспорядки были в Иране в 2009 году, и они периодически повторяются. В 2019 году они были подавлены, а сейчас они могут перерасти в восстание потому, что израильтяне и американцы могут подключить к ним вооруженные группировки. Это реальные вещи, но все зависит от степени подготовленности соответствующих структур Израиля и США, их работы с оппозицией».