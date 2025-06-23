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22 июня: «мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой»
Участники СВО помнят Великую Отечественную и видят явные параллели в тогдашнем и сегодняшнем поведении наших геополитических противников
23 июня 2025 / 11:30
22 июня: «мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой»

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

22 июня - пожалуй, самый трагический день в русской истории. III рейх, представлявший собой очередной своеобразный вариант «объединённой Европы», в поисках «жизненного пространства» и стремлении решить славянский и «большевистский вопрос», обрушился всей своей мощью на нашу страну. Начался долгий и тяжелейший путь к Победе, длившийся 1418 дней и стоивший нам многих миллионов жизней. Если 9 мая наша светская Пасха, то 22 июня - наша Голгофа. И вряд ли случайно, что в год 80-летия Победы, когда мы вновь боремся не только с киевским режимом, но и его западной «группой поддержки», светский и церковный календари по дням и датам полностью совпадают с 1941-м.

В этот день своих предков и предшественников в деле борьбы с нацизмом вспоминают все участники СВО и, в частности, военнослужащие 1 батальона 33 мотострелкового полка 20 мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск. Они приехали с гвоздиками и венком к одному из военных мемориалов в окрестностях Донецка. Памятник посвящён всем бойцам Великой Отечественной и конкретно нескольким местным уроженцам, среди которых выделяется младший сержант Сергей Елагин.

Во время битвы за освобождение Севастополя весной 1944-го Сергей Иванович в составе подразделения скрытно пробрался сквозь минные и проволочные заграждения, сделав в них проход, а затем разведал местонахождение огневых точек противника. Произведя разведку, Елагин гранатами лично уничтожил три пулемётных расчета, а также два расчёта противотанковых ружей. В том же бою он вынес с поля боя раненого товарища. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Сергей Елагин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»  за номером 7454.

Двое военнослужащих возложили венок к подножию памятника, замполиты 1-го батальона добавил букет к другим свежим цветам, которые успели принести с самого раннего утра. Воинское приветствие, крестное знамение, минута молчания, не столько горестного, сколько торжественно-задумчивого. Видно, что для всех присутствующих это не дежурная процедура ради галочки в отчёте, а реальное осознание своей преемственности с тем поколением победителей.

Для командира взвода с позывным «Крым» Великая Отечественная - это огромный пласт истории, основа семейной и общенациональной идентичности. Тяжело передать словами всю глубину этих переживаний, это навсегда останется в сердце каждого из нас. Дед «Крыма», которого, как и его самого, звали Андрей, успевал повоевать совсем юнцом. Его собственный  одиннадцатилетний сын сейчас знает о войне всё. Один из самых любимых фильмов в семье – «В бой идут одни старики», одна из любимых песен – «Смуглянка».

«Крым» чувствует, что продолжает дело и воюет, по сути, против того же противника. Говорит: «Я не хочу, чтобы мои дети увидели факельные шествия и прочие проявления этой идеологии, памятники Бандере и Шухевичу, получавшим зарплату от нацистов».

Раньше бандеровщина была одним из многочисленных и второстепенных, пусть и важных подручных орудий III Рейха. Сейчас, наоборот, Запад как бы спрятался за спиной киевского режима, но его роль слишком велика, чтобы быть спрятанной. В агрессивно-колониальной политике Запада могут меняться заводилы, но само стремление к уничтожению неугодных и расширению жизненного пространства. «Может, и совпадение, но символичное, что именно сегодня США решили нанести удар по Ирану», - отмечает «Крым» и тут же цитатой из «Брата-2» даёт прогноз СВО: «За кем правда, за тем и сила».

У командира отделения с позывным «Баста» воевали два деда. Один ушел на фронт с Урала и служил в казачьем полку,  имел множество ранений и наград, о втором деде мало что известно – он пропал без вести».  В его семье тоже фильмы о Великой Отечественной относятся к числу любимых – «В той идут одни старики», «Летят журавли», «Они сражались за Родину». И он, как и «Крым», пошёл воевать, продолжая дело дедов и чувствуя ответственность перед ними. «Нашим врагам нужны наши ресурсы, своих не хватает, вот они к нам и полезли, вот только зря, гиблое дело – будить русского медведя», - лаконично описывает суть происходящего «Баста». Воистину, не нужно, потому что за 22 июня всегда следует День Победы, и наша задача – подтвердить это правило.

 

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