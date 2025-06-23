Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 123 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 7 управляемых авиабомб JDAM и 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 123 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего за время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 969 беспилотника, 611 зенитных ракетных комплексов, 24 016 танков и других боевых бронемашин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 531 орудие полевой артиллерии и минометов, 37 184 единицы специальной военной автомобильной техники.