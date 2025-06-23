В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне

Сейчас, когда решается вопрос о вступлении США в войну с Ираном, уместно сказать, что в окружении американского президента есть два крыла с противоположными позициями по этому вопросу.

Первое крыло возглавляет вице-президент Вэнс, и его поддерживает спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Уиткофф и глава Пентагона Хегсет. Они склоняют Трампа к продолжению переговоров с Ираном.

Второе крыло, во главе с госсекретарем Рубио, считает, что с Ираном вообще никаких переговоров вести не нужно. Иран – агрессор, и заслуживает участи Ирака.

Первое крыло некоторое время одерживало верх, но теперь, похоже, маятник качнулся в другую сторону.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c6d5eedccc376c0d96558da6cbe843a7/