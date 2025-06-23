В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта

Израиль продолжает проявлять в отношении Ирана непримиримость и агрессию. Он считает, что можно так разговаривать со всеми. Но Иран, это не какой-нибудь Сектор Газы номер два. Иран может объявить войну Израилю, хотя пока он этот вопрос оттягивает настолько, насколько это возможно. Но казус белли уже сформирован – Израиль уничтожил значительную часть руководящей верхушки Ирана, а также ученых и некоторых членов их семей. Но и здесь иранцы решили найти в себе силы и пытаться достучаться через посредников до США и сообщить о своей готовности к переговорам. Если это не сработает, и Иран поймет, что речь уже идет о его смерти, то за собою он унесет и Израиль.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9ec303baffd9445b4a20e649d53d7181/