Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ

Для России любые телодвижения агрессивного характера на Ближнем Востоке так или иначе опасны. Иран уже является для России, не на словах а на деле, стратегическим партнером. Его падение станет ударом по российским национальным интересам. Кроме того, распад Ирана или начавшаяся там война приведут к тому, что огромное количество радикальных элементов будут стремиться попасть на российскую территорию. Военные действия могут привести и уже приводят к скачку цен на энергоносители. Казалось бы, это хорошо для России, но такие скачки, как мы знаем из истории, приводят и ко всеобщим кризисам. Россия точно не заинтересована в новом мировом кризисе.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/0c63ae169a9f1e52009ca442a2dab382/