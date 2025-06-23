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Политика
В Кремле рассказали, как Россия готова помогать Ирану
23 июня 2025 / 13:17
В Кремле рассказали, как Россия готова помогать Ирану
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия готова помогать Ирану в условиях обострения на Ближнем Востоке, по большей части это зависит от запросов самого Тегерана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Все зависит от того, в чем нуждается Иран. Мы предложили наши посреднические усилия. Мы заявили о своей позиции, это тоже очень важный вид поддержки иранской стороны. Дальше все будет зависеть от того, что сейчас необходимо Тегерану", - сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, какие именно обязательства готова взять за себя РФ в роли международного посредника и готова ли поставлять Ирану оружие, включая ЗРК С300 и С400, он вновь отметил, что "все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона".

"Как раз сегодня состоятся контакты министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с президентом РФ Владимиром Путиным, где уже по следам вот этой травматической эскалации на Ближнем Востоке удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своем видении нынешней ситуации", - указал Песков.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны информируют о погибших и пострадавших, а также признали попадания в ряд объектов.

В ночь на 22 июня бомбардировщики США атаковали три ядерных объекта Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахане. 

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