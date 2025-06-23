Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК

Кирсти Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Церемония передачи полномочий президента МОК состоялась в Олимпийском доме в Лозанне.

Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве была выбрана на 144-й сессии МОК в Греции. На посту главы МОК она сменила немца Томаса Баха, который возглавлял комитет с 2013 года, он передал ей церемониальный ключ.

Ковентри 41 год, она стала 10-м президентом МОК и первой женщиной во главе организации. Ковентри - двукратная победительница Олимпийских игр (2004, 2008) в плавании на дистанции 200 м на спине. Кроме того, на ее счету три серебра и одна бронза Олимпиад, трижды она становилась чемпионкой мира. С 2018 года она является министром спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, с 2023 года - членом исполнительного комитета МОК.

Баху 71 год, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок. За время президентства Баха в МОК российский спорт неоднократно подвергался санкциям, в последний раз - после начала СВО на Украине.