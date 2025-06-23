В Монголии число летальных исходов от кори достигло семи

В Монголии число выявленных случаев кори за неделю выросло с 7 717 до 9 251, зарегистрирован седьмой летальный исход от этого заболевания. Соответствующие данные приводит национальный центр инфекционных заболеваний республики.

"На 23 июня 2025 года в Монголии зарегистрирован седьмой случай смерти от кори, ее случаи увеличились с 7 717 зараженных от 16 июня до 9 251. Из них госпитализированы 86% заболевших. Из активно контактировавших с ними 63 052 человек 44 887 вакцинировали в течение 72 часов", - указали в ведомстве.

Там предупредили о высоком риске роста вспышки кори в предстоящие с 10 по 17 июля выходные по случаю главного государственного праздника - национального фестиваля Наадам. В эти нерабочие дни граждане Монголии традиционно навещают родные места и активно перемещаются по стране.

Отмечается, что в последний раз крупная вспышка кори в Монголии произошла в 2015-2016 годах, когда было зарегистрировано 132 летальных исхода и 53 737 заболевших. Из них 90,7% составили дети до одного года. Тогда провели ревакцинацию среди 347 685 детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет и 549 846 взрослых от 18 до 30 лет.

Всемирная организация здравоохранения в 2016 году признала Монголию страной, избавившейся от кори. Но во время пандемии COVID-19 у граждан появилось недоверие к прививкам, что отразилось на охвате вакцинации против кори. В 2025 году первые инфицированные корью граждане прибыли в Улан-Батор зарубежными авиарейсами в феврале.