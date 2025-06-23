Путин: удары по Ирану представляют собой неспровоцированную агрессию

Президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи назвал удары по республике неспровоцированной агрессией, которая не имеет под собой никаких оснований.

"Это совершенно неспровоцированная агрессия в отношении Ирана, она не имеет под собой никаких оснований и оправданий", - указал российский лидер.

"Наша позиция в отношении происходящих событий ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России", - подчеркнул Путин.

Согласно распространенному ранее заявлению МИД РФ, Москва решительно осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране. В министерстве призвали прекратить агрессию и наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны информируют о погибших и пострадавших, а также признали попадания в ряд объектов.

В ночь на 22 июня бомбардировщики США атаковали три ядерных объекта исламской республики - в Фордо, Натанзе и Исфахане.