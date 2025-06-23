Кремль ожидает ясности по новому раунду диалога с Киевом

Кремль ожидает, что на этой неделе появится ясность по срокам третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Поэтому мы продолжаем процесс", - указал он в ходе брифинга.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Россия передала Украине около 6 тыс. тел погибших военнослужащих.

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, в Москве рассчитывают, что сроки следующего раунда переговоров будут определены после 22 июня.