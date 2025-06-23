На Сахалине в результате нападения медведя погибли два человека

При нападении медведя в Южно-Сахалинске погибли два человека. Об этом со ссылкой на СУ СК России по Сахалинской области сообщает ТАСС.

Некоторое время назад в ГУ МЧС России по Сахалинской области информировали о нападении медведя на группу людей, число погибших и пострадавших уточнялось.

"В понедельник, 23 июня, в районе скульптуры "Трех оленей" медведь напал на мужчину, в результате чего последний умер в машине скорой помощи. Позднее недалеко от места произошедшего было найдено тело еще одного мужчины без признаков жизни", - сообщили в СУ СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов контроля и профилактики по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Как заявили ТАСС в областном Минздраве, тело второго мужчины нашли прикопанным. Других пострадавших нет.

Скульптура расположена на проспекте Мира примерно в 14 км от центра города. Рядом лес, где часто останавливаются местные жители на автомобилях, приезжают молодожены.