Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
23 июня 2025 / 16:30
КОТИРОВКИ
USD
23/06
78.5016
EUR
23/06
90.1356
Новости часа
Число погибших в результате теракта в церкви в Дамаске увеличилось до 25 Песков отметил, что все страны имеют право развивать мирную атомную отрасль
Москва
23 июня 2025 / 16:30
Котировки
USD
23/06
78.5016
0.0000
EUR
23/06
90.1356
0.0000
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Иранский кризис
Безопасность
В Иране считают удары США по республике стратегической ошибкой Трампа
23 июня 2025 / 15:03
В Иране считают удары США по республике стратегической ошибкой Трампа
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп совершил стратегическую ошибку, одобрив нанесение ударов по территории Ирана. Об  этом заявил председатель Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Сумасшедший американский президент, официально и напрямую вступив в войну против Ирана и поддержав преступную банду сионистского режима, довел до конца свою стратегическую ошибку", - цитирует его иранское агентство Tasnim

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны информируют о погибших и пострадавших, а также признали попадания в ряд объектов.

В ночь на 22 июня бомбардировщики США атаковали три ядерных объекта исламской республики - в Фордо, Натанзе и Исфахане. 

Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
15:56
Число погибших в результате теракта в церкви в Дамаске увеличилось до 25
15:42
Песков отметил, что все страны имеют право развивать мирную атомную отрасль
15:22
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 215 военных
15:03
В Иране считают удары США по республике стратегической ошибкой Трампа
14:48
На Сахалине в результате нападения медведя погибли два человека
14:25
Кремль ожидает ясности по новому раунду диалога с Киевом
14:07
Путин: удары по Ирану представляют собой неспровоцированную агрессию
13:51
В Монголии число летальных исходов от кори достигло семи
13:34
Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК
13:17
В Кремле рассказали, как Россия готова помогать Ирану
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения