В Иране считают удары США по республике стратегической ошибкой Трампа

Президент США Дональд Трамп совершил стратегическую ошибку, одобрив нанесение ударов по территории Ирана. Об этом заявил председатель Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Сумасшедший американский президент, официально и напрямую вступив в войну против Ирана и поддержав преступную банду сионистского режима, довел до конца свою стратегическую ошибку", - цитирует его иранское агентство Tasnim.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны информируют о погибших и пострадавших, а также признали попадания в ряд объектов.

В ночь на 22 июня бомбардировщики США атаковали три ядерных объекта исламской республики - в Фордо, Натанзе и Исфахане.