Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 215 военных
23 июня 2025 / 15:22
© AP Photo/ Libkos/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 215 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Согласно данным МО РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 180 человек. Кроме того, потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 110 военных, в зоне "Юга" - свыше 170, в зоне "Центра" - до 490, в зоне "Востока" - более 185, указали в российском оборонном ведомстве.