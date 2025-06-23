Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 215 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 215 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Согласно данным МО РФ, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 180 человек. Кроме того, потери ВСУ в зоне "Запада" составили до 110 военных, в зоне "Юга" - свыше 170, в зоне "Центра" - до 490, в зоне "Востока" - более 185, указали в российском оборонном ведомстве.