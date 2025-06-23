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Политика
Песков отметил, что все страны имеют право развивать мирную атомную отрасль
23 июня 2025 / 15:42
© Михаил Синицын/ ТАСС
Москва убеждена, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Мы полагаем, что все страны имеют право на мирный атом, имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, на создание отрасли мирной ядерной энергии, и настаиваем на этой позиции", - указал представитель Кремля.