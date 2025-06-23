Россия и Ирак условились содействовать проведению первого российско-арабского саммита

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани условились способствовать проведению первого российско-арабского саммита в октябре. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля по итогам их беседы по телефону.

"Президент России пожелал Мухаммеду ас-Судани успехов в виду текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", - указали в Кремле.

Вместе с тем стороны затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Москвой и Багдадом.