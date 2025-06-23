Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
23 июня 2025 / 17:15
КОТИРОВКИ
USD
23/06
78.5016
EUR
23/06
90.1356
Новости часа
FT: удары США не затронули запасы обогащенного урана в Иране Попова: в России удалось пресечь тенденцию роста ожирения у детей
Москва
23 июня 2025 / 17:15
Котировки
USD
23/06
78.5016
0.0000
EUR
23/06
90.1356
0.0000
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Россия и Ирак условились содействовать проведению первого российско-арабского саммита
23 июня 2025 / 16:09
Россия и Ирак условились содействовать проведению первого российско-арабского саммита
© Dan Kitwood/ Getty Images/ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани условились способствовать проведению первого российско-арабского саммита в октябре. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля по итогам их беседы по телефону.

"Президент России пожелал Мухаммеду ас-Судани успехов в виду текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", - указали в Кремле.

Вместе с тем стороны затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Москвой и Багдадом.

Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
16:44
FT: удары США не затронули запасы обогащенного урана в Иране
16:28
Попова: в России удалось пресечь тенденцию роста ожирения у детей
16:09
Россия и Ирак условились содействовать проведению первого российско-арабского саммита
15:56
Число погибших в результате теракта в церкви в Дамаске увеличилось до 25
15:42
Песков отметил, что все страны имеют право развивать мирную атомную отрасль
15:22
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 215 военных
15:03
В Иране считают удары США по республике стратегической ошибкой Трампа
14:48
На Сахалине в результате нападения медведя погибли два человека
14:25
Кремль ожидает ясности по новому раунду диалога с Киевом
14:07
Путин: удары по Ирану представляют собой неспровоцированную агрессию
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения