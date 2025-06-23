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Попова: в России удалось пресечь тенденцию роста ожирения у детей
23 июня 2025 / 16:28
Попова: в России удалось пресечь тенденцию роста ожирения у детей
© Антон Новодережкин/ ТАСС

В России удалось остановить тенденцию роста ожирения среди детского населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы смогли остановить тенденцию роста ожирения у детей. Для этого многое пришлось сделать, но нам удалось. Это очень важно", - отметила она.

В мае министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости ожирением детей в возрастной группе до 15 лет с 2018 по 2024 годы в России составил 36,1%, в группе 15-17 лет этот показатель вырос на 9,2%.

ПЭМФ проходил с 18 по 21 июня. Его главная тема в 2025 году: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

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