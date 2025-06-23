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FT: удары США не затронули запасы обогащенного урана в Иране
23 июня 2025 / 16:44
FT: удары США не затронули запасы обогащенного урана в Иране
© Majid Saeedi/ Getty Images/ТАСС

Удары США по ядерным объектам Ирана не затронули его запасы обогащенного урана. Об этом со ссылкой на иранский источник пишет газета Financial Times.

По словам собеседника издания, "пока обогащенный уран не пострадал". Он отметил, что было бы наивно хранить запасы урана в местах его производства.

Некоторое время назад газета The New York Times информировала о том, что высшее американское руководство не в курсе, куда Иран мог переместить запасы обогащенного урана после ударов Вашингтона по ядерным объектам исламской республики. Как отмечается, неизвестно местоположение 400 кг обогащенного до 60% иранского урана.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС осуществили успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он подчеркнул, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. С 13 июня Израиль ежедневно наносит удары по Ирану в рамках операции, нацеленной против ядерной программы исламской республики.

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