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Безопасность
Путин отметил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений
23 июня 2025 / 16:59
© Сергей Карпухин/ТАСС
Именно НАТО провоцирует милитаризацию и гонку вооружений в мире. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов.
"Нам известно, что на ближайшем саммите Североатлантического альянса планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей военного блока. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО", - указал Путин.
Вместе с тем, по его словам, участники альянса уже тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. "Зато ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений", - заключил российский лидер.