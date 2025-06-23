Путин отметил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений

Именно НАТО провоцирует милитаризацию и гонку вооружений в мире. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов.

"Нам известно, что на ближайшем саммите Североатлантического альянса планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей военного блока. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО", - указал Путин.

Вместе с тем, по его словам, участники альянса уже тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. "Зато ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений", - заключил российский лидер.