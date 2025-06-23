Нарышкин заявил, что США не предупреждали Россию об ударе по Ирану

США не предупреждали Россию о нанесении ударов по Ирану. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос Telegram-канала "Юнашев Live", предупреждал ли Вашингтон Москву о планируемых ударах по территории исламской республики.

Вместе с тем Нарышкин не стал отвечать на вопрос, была ли в курсе Служба о подготовке американских ударов. "Об этом я не скажу", - рассмеялся он.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны информируют о погибших и пострадавших, а также признали попадания в ряд объектов.

В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане.