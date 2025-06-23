Трамп призвал игроков топливного рынка сохранять цены низкими

Президент США Дональд Трамп обратил внимание игроков топливного рынка, что отслеживает ситуацию на нем, чтобы попытаться ограничить возможный рост цен на фоне ситуации вокруг Ирана.

"Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу за ситуацией на мировом топливном рынке. Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!" - указал он в Truth Соц. сети.

Ранее в свете удара США по ядерным объектам Ирана и общей напряженности на Ближнем Востоке аналитики выражали обеспокоенность возможным скачком нефтяных котировок.