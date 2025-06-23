Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
23 июня 2025 / 21:24
КОТИРОВКИ
USD
23/06
78.5016
EUR
23/06
90.1356
Новости часа
IRIB: Иран начал операцию против американской базы в Катаре Вучич заявил, что Сербия полностью отказалась от экспорта боеприпасов
Москва
23 июня 2025 / 21:24
Котировки
USD
23/06
78.5016
0.0000
EUR
23/06
90.1356
0.0000
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Трамп призвал игроков топливного рынка сохранять цены низкими
23 июня 2025 / 17:29
Трамп призвал игроков топливного рынка сохранять цены низкими
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais/ТАСС

Президент США Дональд Трамп обратил внимание игроков топливного рынка, что отслеживает ситуацию на нем, чтобы попытаться ограничить возможный рост цен на фоне ситуации вокруг Ирана.

"Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу за ситуацией на мировом топливном рынке. Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!" - указал он в Truth Соц. сети.

Ранее в свете удара США по ядерным объектам Ирана и общей напряженности на Ближнем Востоке аналитики выражали обеспокоенность возможным скачком нефтяных котировок.

Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
Россия – первая в Европе
по объему ВВП
Владимир Путин
Все интервью
20:03
IRIB: Иран начал операцию против американской базы в Катаре
19:47
Вучич заявил, что Сербия полностью отказалась от экспорта боеприпасов
19:33
Путин заявил, что Россия разворачивает серийное производство "Орешника"
19:14
СК РФ: обвиняемые в теракте в "Крокусе" планировали еще один в Каспийске
18:58
Гросси заявил, что Иран должен уведомить МАГАТЭ о перевозке топлива с ядерных объектов
18:46
Токаев призвал использовать суперкомпьютер для прогнозирования преступлений
18:27
Число погибших женщин и детей в Иране из-за ударов Израиля достигло 58
18:15
Рютте заявил, что саммит НАТО подтвердит поддержку Украины
17:58
Комедия "Материалистка" дебютировала с первой строчки кинопроката России
17:46
Президент РФ анонсировал подписание трех соглашений с Мали
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения