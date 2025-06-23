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Экономика
Трамп призвал игроков топливного рынка сохранять цены низкими
23 июня 2025 / 17:29
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais/ТАСС
Президент США Дональд Трамп обратил внимание игроков топливного рынка, что отслеживает ситуацию на нем, чтобы попытаться ограничить возможный рост цен на фоне ситуации вокруг Ирана.
"Обращаюсь ко всем: сохраняйте цены на нефть низкими. Я слежу за ситуацией на мировом топливном рынке. Вы прямо подыгрываете врагу. Не делайте этого!" - указал он в Truth Соц. сети.
Ранее в свете удара США по ядерным объектам Ирана и общей напряженности на Ближнем Востоке аналитики выражали обеспокоенность возможным скачком нефтяных котировок.