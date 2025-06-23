Президент РФ анонсировал подписание трех соглашений с Мали

Россия и Мали подпишут три важных документа, которые будут способствовать укреплению отношений двух стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, который прибыл в Россию с официальным визитом.

"Подписываем три документа, которые, несомненно, будут укреплять договорно-правовую базу нашего взаимодействия", - отметил Путин.

Он также выразил уверенность, что "сегодняшние переговоры пойдут на пользу развитию отношений" двух стран.

"Между нашими странами на протяжении многих лет поддерживаются добрые доверительные отношения", - заметил российский лидер, уточнив, что дипотношения между Россией и Мали были установлены 65 лет назад. "И все эти годы мы продолжали сотрудничать", - подчеркнул он.

Вместе с тем Путин обратил внимание, что за шесть с половиной десятилетий взаимодействия Россия подготовила для Мали 10 тыс. специалистов. "Эта работа на гуманитарном направлении продолжается и сегодня", - указал он.