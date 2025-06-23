Романтическая комедия "Материалистка" режиссера и драматурга Селин Сон стала лидером кинопроката России и СНГ на прошедших выходных, собрав 103,6 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 19 по 22 июня.

Роли в картине исполнили Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс, Зои Уинтерс и другие. Премьера состоялась 18 июня в кинотеатре "Художественный".

На второе строчке рейтинга расположился фильм Владислава Богуша "На деревню дедушке", собравший 102,4 млн рублей. Премьера кинокартины состоялась 12 июня. Роли сыграли: Юрий Стоянов, Ярослав Голонев, Ингрид Олеринская и другие.

Третье место заняла кинокартина "Балерина" (Ballerina, 2025), собрав 48,5 млн рублей за минувший уикенд. Режиссером фильма выступил Лен Уайзман. В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн.