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Рютте заявил, что саммит НАТО подтвердит поддержку Украины
23 июня 2025 / 18:15
Рютте заявил, что саммит НАТО подтвердит поддержку Украины
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС

Саммит НАТО примет военный инвестиционный план, основанный на расходах в 5% ВВП, а также план расширения ВПК, анонсировал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Саммит примет новый инвестиционный план альянса, который основан на расходах в 5% ВВП, план расширения военного производства, а также подтвердит поддержку Украины", - сказал он в ходе пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге.

"Военно-инвестиционный план, безусловно, секретный, но я могу сказать, что он предполагает увеличение нашего ПВО в 5 раз, производство тысяч танков и миллионов боеприпасов для поля боя", - отметил генсек.

Он также назвал Россию "главной угрозой НАТО" и вновь повторил тезис, что она якобы намерена атаковать альянс в 2030 году. Вместе с тем Рютте в очередной раз не смог объяснить, на чем основаны такие утверждения.

Целевой порог военных расходов НАТО в 2% ВВП был согласован на саммите организации в Великобритании в 2014 году, он должен был быть достигнут в течение 10 лет. В 2024 году 22 из 32 стран альянса довели свои военные расходы до 2% ВВП. Теперь военный блок намерен поднять порог своих расходов в 2,5 раза, и этой цели планируется достичь к концу 2035 года.

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