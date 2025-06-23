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Общество
Число погибших женщин и детей в Иране из-за ударов Израиля достигло 58
23 июня 2025 / 18:27
© Majid Saeedi/ Getty Images/ТАСС
Не менее 58 женщин и детей погибли в ходе израильских ударов по Ирану с 13 июня, с момента начала прямого столкновения. Об этом информировала представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.
"На сегодняшний день 58 женщин и детей погибли, а около 222 женщин и детей получили ранения", - цитирует ее агентство ISNA.