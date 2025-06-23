Токаев призвал использовать суперкомпьютер для прогнозирования преступлений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал правоохранительные органы к широкому применению в их работе возможностей искусственного интеллекта и полученного республикой суперкомпьютера.

"Необходимо задействовать возможности искусственного интеллекта и "больших данных". С этой целью можно использовать наш новый суперкомпьютер, который сегодня готовится к запуску. В целом, нужно продолжить внедрять цифровые технологии и другие передовые решения в сферу обеспечения общественной безопасности. Поручаю максимально оцифровать рабочие процессы, что будет способствовать повышению продуктивности работы и снижению коррупционных рисков", - отметил он в ходе совместной коллегии правоохранительных органов.

Токаев также обратил внимание, что правоохранителям Казахстана удалось достичь серьезных результатов в сфере борьбы с уголовными преступлениями. "С 2019 года количество уголовных правонарушений уменьшилось почти в два раза. В частности, факты разбоя, грабежей, краж сократились в четыре раза, а число убийств - на 30%. Уровень преступности в общественных местах снизился на 80%" - указал глава государства.

В минувшую пятницу председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин заявил, что суперкомпьютер в Казахстане будет готов к работе через 10 дней. Он отметил, что это позволит предсказывать техногенные аварии, трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты без зависимости от зарубежных серверов.

В мае Минцифры Казахстана информировало о том, что в республику прибыл самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии, собранный на графических чипах Nvidia H200. Его производительность - порядка 2 экзафлопс. Позднее стало известно, что Казахстан получит от американской технологической компании Nvidia второй суперкомпьютер мощностью 56,4 петафлопс.