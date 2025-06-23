Гросси заявил, что Иран должен уведомить МАГАТЭ о перевозке топлива с ядерных объектов

Иранские власти должны уведомить Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о транспортировке ядерного топлива с объектов в другие места страны. На этом акцентировал внимание директор агентства Рафаэль Гросси в ходе экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, посвященного ситуации в Иране после ударов США по трем ядерным объектам.

"О любом перемещении ядерных материалов с охраняемых объектов в другое место в Иране должно быть сообщено агентству в соответствии с требованиями соглашения о гарантиях Ирана", - отметил он.

Гросси также подтвердил готовность агентства сотрудничать с Тегераном по этому вопросу.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны информируют о погибших и пострадавших, а также признали попадания в по ряду объектов.

В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане.