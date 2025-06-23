СК РФ: обвиняемые в теракте в "Крокусе" планировали еще один в Каспийске

Обвиняемые в террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" планировали подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.

"Ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление удалось предотвратить", - указала она.