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Безопасность
СК РФ: обвиняемые в теракте в "Крокусе" планировали еще один в Каспийске
23 июня 2025 / 19:14
© Сергей Булкин/ ТАСС
Обвиняемые в террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" планировали подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.
"Ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление удалось предотвратить", - указала она.