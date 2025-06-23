Россия разворачивает серийное производство нового ракетного комплекса "Орешник". С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин при общении с выпускниками военных вузов.

"Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях", - отметил российский лидер.

В ноябре прошлого года Путин сообщил, что в качестве ответа на применение против РФ западного дальнобойного оружия были впервые использованы новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".