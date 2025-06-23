Вучич заявил, что Сербия полностью отказалась от экспорта боеприпасов

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика полностью остановила экспорт боеприпасов, и теперь вся произведенная продукция направляется только на сербские военные склады и текущие нужды национальной армии.

"На сегодняшний день мы ничего не экспортируем, мы все прекратили. Для поставок должны быть приняты специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел. Посмотрим, что и как будет дальше в соответствии с интересами Сербии. В настоящее время боеприпасы идут только в наши казармы и на наши склады", - сказал он при общении с журналистами.

"Мы не продаем оружие, только боеприпасы. От этого напрямую живут 24 тыс. человек, косвенно - 50 тыс., а вместе с семьями - 150 тыс. Я не намерен оставлять их без хлеба. Моя задача как главы государства была открыть им рынки, и я открыл им почти все азиатские и американский рынок. В США уже 15 лет экспортирует "Први партизан", и американцы сами потребляют 80%, поскольку это первоклассные боеприпасы", - указал Вучич и задался вопросом, куда в таком случае вообще возможен экспорт боеприпасов, если убрать ЕС и Африку.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в связи с поставками сербских боеприпасов на Украину сообщили, что Белград прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину и наращивает поставки для ВСУ.