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Безопасность
IRIB: Иран начал операцию против американской базы в Катаре
23 июня 2025 / 20:03
© REUTERS/ Muhammad Al-Jazari/ Shaam News Network/ Handout/ТАСС
Вооруженные силы Ирана начали военную операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Об этом информировала иранская гостелерадиокомпания.
Отмечается, что операция получила название "Известие победы".
По данным гостелерадиокомпании, воздушная тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре. Кроме того, сообщается о взрывах на американской базе в Ираке.