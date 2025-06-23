IRIB: Иран начал операцию против американской базы в Катаре

Вооруженные силы Ирана начали военную операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Об этом информировала иранская гостелерадиокомпания.

Отмечается, что операция получила название "Известие победы".

По данным гостелерадиокомпании, воздушная тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре. Кроме того, сообщается о взрывах на американской базе в Ираке.