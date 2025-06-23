Россия разворачивает производство ракетного комплекса «Орешник»

Россия разворачивает серийное производство нового ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

В своем выступлении президент также отметил, что на Западе муссируют тезис о российской угрозе, это «беспардонная ложь»: «Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год. Для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги».

При этом, по словам главы российского государства, ряд западных политиков продолжают вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, история их ничему не учит: «Продолжают направлять и сегодняшнему киевскому режиму оружие и деньги. Оказывают военно-техническую разведывательную поддержку. По сути, как прямые участники конфликта».

Президент также подчеркнул, что НАТО «провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», а в конфликт на Ближнем Востоке «втягиваются и внерегиональные державы»: «Все это подводит мир к очень опасной черте».

Касаясь проблем обеспечения безопасности страны, Владимир Путин отметил, что Россия, с учетом роста геополитической напряженности, будет и дальше принимать «адекватные меры по укреплению» своей безопасности и безопасности своих союзников.

Ударная мощь и возможности морской пехоты «качественно возрастут» после преобразования бригад в дивизии.

Россия будет повышать боевые возможности всех видов и родов войск: «В связи с возросшей ролью беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах формируется новый род войск - войска беспилотных систем».

Будет также уделяться «особое внимание» ядерной триаде: «Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы «Ярс», а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М».

В состав ВМФ войдут «новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения».

Президент также отмечает, что надежная защита страны от внутренних и внешних угроз «требует четкой координации правоохранительных органов и специальных служб, других силовых структур».

Российские воины сейчас сражаются за будущее страны - так же, как и в годы Великой Отечественной войны: «И участники специальной военной операции, все наши воины - это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России», - заключил глава российского государства.