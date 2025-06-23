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Политика
ЕС намерен "к концу недели" принять 18-й пакет санкций против России
23 июня 2025 / 20:17
ЕС намерен "к концу недели" принять 18-й пакет санкций против России
© AP Photo/ Francisco Seco/ТАСС

Европейский союз намерен принять 18-й пакет санкций против России "к концу недели". Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран сообщества.

"Нет ничего нового в том, что Венгрия блокирует санкции", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о позиции Венгрии. Каллас также считает, что 18-й пакет будет принят к концу недели, то есть после саммита ЕС 26-27 июня.

Она также отметила, что Евросоюз все еще рассматривает возможность снизить потолок цен на нефть, несмотря на рост цен в условиях войны на Ближнем Востоке, а также ведет переговоры с третьими странами, требуя от них "лишить флага" внесенные в черный список ЕС танкеры, транспортирующие российскую нефть по рыночным контрактам.

ЕС во взаимодействии с Группой семи ввел потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель с 5 декабря 2022 года. Сообщество запретило предоставлять финансовые и страховые услуги танкерам, которые будут перевозить нефть по более высокой цене. Это привело к возникновению стремительно расширяющегося флота свободных танкеров, владельцы которых предпочли получать прибыль за перевозку российской нефти по рыночным контрактам исполнению требований Запада. 

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