Макрон: Франция не считает удары США по Ирану легальными

Франция разделяет цели, преследуемые США во время их ударов по ядерным объектам Ирана, при этом считает, что они не имеют под собой юридических оснований. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Норвегию.

"Хотя можно говорить о том, что стремление ликвидировать ядерные структуры в Иране является легитимным, учитывая наши цели, легальных рамок нет. Эти удары нелегальны. Хотя Париж и разделяет цели предотвращения получения Тегераном ядерного оружия, мы полагаем, что этого можно достичь только дипломатическим и техническим путем", - отметил французский лидер.

Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. Взаимные удары продолжаются. Обе стороны информируют о погибших и пострадавших, а также признали попадания в ряд объектов.

В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта на территории исламской республики - в Фордо, Натанзе и Исфахане.