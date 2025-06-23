Цена нефти Brent впервые с 16 июня опустилась ниже $72 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $72 за баррель впервые с 16 июня 2025 года.

По состоянию на 21:04 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 7,32% и торговалась на уровне $71,66 за баррель.

К 21:10 мск фьючерс на Brent замедлил снижение и находился на отметке в $72,28 (-6,52%), а фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2025 года снижался на 8,23% - до $69,09 за баррель, свидетельствуют данные площадки.