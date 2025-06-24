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Иран при ударе по авиабазе Аль-Удейд применил то же число ракет, что и США ранее
23 июня 2025 / 21:14
Иран при ударе по авиабазе Аль-Удейд применил то же число ракет, что и США ранее
© REUTERS/ Muhammad Al-Jazari/ Shaam News Network/ Handout/ТАСС

Иран при ракетном ударе по американской военной базе Аль-Удейд применил то же число ракет, что и США при атаке на иранские ядерные объекты. Соответствующее заявление распространил Высший совет национальной безопасности Ирана.

"Количество ракет, использованных в ходе этой успешной операции, было таким же, как количество бомб, использованных США для атаки на ядерные объекты Ирана, а база, которая была атакована иранскими силами, располагалась далеко от городских объектов и жилых районов Катара", - передает иранская гостелерадиокомпания.

Подчеркивается, что операция не представляет никакой угрозы для Катара, и Тегеран желает сохранить дружеские отношения с Дохой.

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