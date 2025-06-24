Целью Израиля является "полная победа". Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения подразделения ПВО "Хец" на одной из баз израильских ВВС.

"Цель - полная победа. Не меньше", - подчеркнул он. Высказывания главы израильского правительства распространила его канцелярия.

Нетаньяху сопровождали начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир и командующий ВВС страны Томер Бар, указали в ведомстве премьера.