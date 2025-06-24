Востоковед Ибрагимов: конфликт Израиля и Ирана увеличивает риски для РФ
23 июня 2025 / 13:51
В случае смертельной опасности, Иран унесет с собой и Израиль. Мнение эксперта
23 июня 2025 / 13:49
В стане Трампа нет единого мнения о присоединении к войне
23 июня 2025 / 13:38
Безопасность
Нетаньяху заявил, что цель Израиля - "полная победа"
23 июня 2025 / 21:35
© EPA/ ABIR SULTAN/ POOL EPA POOL/ТАСС
Целью Израиля является "полная победа". Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения подразделения ПВО "Хец" на одной из баз израильских ВВС.
"Цель - полная победа. Не меньше", - подчеркнул он. Высказывания главы израильского правительства распространила его канцелярия.
Нетаньяху сопровождали начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир и командующий ВВС страны Томер Бар, указали в ведомстве премьера.