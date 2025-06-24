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Политика
Медведев отверг критику Трампа в отношении своих слов об Иране
23 июня 2025 / 21:55
Медведев отверг критику Трампа в отношении своих слов об Иране
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что осуждает удары США по Ирану, но Москва не намерена поставлять Тегерану ядерное оружие. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X, комментируя критику в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

"Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану - он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - указал российский политик.

Медведев отметил, что ему хорошо известно, к чему это приведет, так как в качестве президента он контролировал ядерные силы РФ. "Но другие страны могут осуществить поставки - и это было сказано", - обратил внимание он.

Медведев также подчеркнул, что "определенно не следует спорить о том, у кого больше ядерного оружия". "Тем более, что новый договор СНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений), который я когда-то подписал с президентом США Бараком Обамой, все еще действует. Вопрос в том: что будет дальше?" - заключил он.

Ранее Трамп написал в Truth Соц. сети, что просит сообщить ему немедленно, если слова зампреда СБ РФ о том, что он и другие страны готовы поставить Ирану ядерное оружие, окажутся правдой. При этом Медведев в своем Telegram-канале не писал, что Москва готова передать Тегерану ядерные боеголовки. Он говорил о негативных последствиях американского удара по ядерным объектам в Иране, а также акцентировал внимание, что "Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США".

В ночь на 22 июня американский президент сообщил, что США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан".

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