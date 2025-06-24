Медведев отверг критику Трампа в отношении своих слов об Иране

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что осуждает удары США по Ирану, но Москва не намерена поставлять Тегерану ядерное оружие. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X, комментируя критику в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

"Что касается опасений президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану - он не достиг своих целей. Однако Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - указал российский политик.

Медведев отметил, что ему хорошо известно, к чему это приведет, так как в качестве президента он контролировал ядерные силы РФ. "Но другие страны могут осуществить поставки - и это было сказано", - обратил внимание он.

Медведев также подчеркнул, что "определенно не следует спорить о том, у кого больше ядерного оружия". "Тем более, что новый договор СНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений), который я когда-то подписал с президентом США Бараком Обамой, все еще действует. Вопрос в том: что будет дальше?" - заключил он.

Ранее Трамп написал в Truth Соц. сети, что просит сообщить ему немедленно, если слова зампреда СБ РФ о том, что он и другие страны готовы поставить Ирану ядерное оружие, окажутся правдой. При этом Медведев в своем Telegram-канале не писал, что Москва готова передать Тегерану ядерные боеголовки. Он говорил о негативных последствиях американского удара по ядерным объектам в Иране, а также акцентировал внимание, что "Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США".

В ночь на 22 июня американский президент сообщил, что США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан".