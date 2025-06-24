Японский премьер получил «черную метку»

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) потерпела чувствительное поражение на выборах в столичную ассамблею Токио 22 июня. Это – предвестник очередного кризиса власти в Японии, поскольку результаты выборов в столице указывают на фатальное падение популярности консерваторов за месяц до выборов в верхнюю палату японского парламента. Если ЛДПЯ, потерявшее большинство в нижней палате парламента на выборах в октябре прошлого года, потерпит такой же крах в верхней, отставка ее лидера – премьер-министра Сигеру Исиба станет практически неизбежна. А ЛДПЯ столкнется с мучительной задачей, как руководить страной в условиях потери большинства в обеих палатах парламента

Победу на прошедших в воскресенье выборах одержала региональная партия «Томин ферст но-кай» («Токийцы прежде всего»).

Либерально-демократическая партия была ведущей партией в ассамблее до выборов и имела 30 мест. Но после выборов, когда на кону стояли все 127 мест в ассамблее, партия получила 21 место. А вот «токийцы», неформальным лидером которых является губернатор Токио харизматичная Юрико Коикэ, получила 31 место.

Именно она, снискавшая популярность еще во времена пандемии «ковида», обеспечила победу столичной партии. Однако в немалой степени на итоги выборов повлияло и то, что избиратели не простили консерваторам махинации с политическими фондами, вылившиеся в прошлом году в оглушительный скандал, который привел к смене премьер-министра. В этой полукриминальной истории оказались замешаны и члены городского собрания Токио от ЛДПЯ.

Неважно выступила и партия «Комэйто», которая является младшим партнером ЛДПЯ в парламенте страны, также потерявшая 3 места.

Результаты выборов в Токио сигнализируют, что негативный эффект прошлогодней катастрофы скорее всего скажется и на выборах в верхнюю палату японского парламента, намеченных на 20 июля.

Между тем, в прошлые годы после поражений на выборах в верхнюю палату парламента премьер-министры — Сосукэ Уно, Рютаро Хасимото и Синдзо Абэ —были вынуждены уйти в отставку, поскольку ослабление правящего блока придало смелости внутрипартийной оппозиции и вызвало призывы к смене руководства.

Потеря большинства в обеих палатах парламента также скорее всего вынудит Исибу уйти в отставку, что спровоцирует борьбу за власть внутри ЛДП с прицелом на политически выгодный момент для роспуска нижней палаты и проведения внеочередных выборов.

Однако ожидать, что ЛДПЯ отдаст власть оппозиции не стоит – там разброд. Да и некоторые мелкие партии готовы сотрудничать с консерваторами.

Если Исиба останется у власти, внимание переключится на вопрос о том, может ли оппозиционные партии войти в состав правительства. С тех пор как он вступил в должность в октябре 2024 года, некоторые относительно крупные оппозиционные партии поддержали законопроекты и бюджеты после переговоров с правящим лагерем. Таково мнение японского агентства Киодо.

Между тем на фоне провала на выборах в Токио премьер-министр Японии Исиба неожиданно отменил свой визит на саммит НАТО в Гааге. Еще три дня назад МИД Японии выпустил анонс его поездки, указав, что премьер намерен «подтвердить с союзниками по НАТО и другими сторонами, что безопасность евроатлантического и индо-тихоокеанского регионов неразделима», а также провести ряд двусторонних встреч в кулуарах. А сегодня внешнеполитическое ведомство объявило об отмене. «Визит премьер-министра Сигэру Исибы в Гаагу в Нидерландах, запланированный на 24-26 июня для участия в саммите НАТО, отменен в связи с различными обстоятельствами», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Вместо него на мероприятие отправится глава МИД Такэси Ивая.

Среди причин СМИ называют обострение ситуации на Ближнем Востоке. Оттуда Япония получает 90 процентов потребляемой нефти, и любые перебои в поставках сразу отразятся на стоимости нефтепродуктов в стране, полностью лишенной собственного углеводородного топлива. Премьер должен быть на посту.

Сорвалась и встреча четверки стран Индо-Тихоокеанского региона (IP4) в Гааге, куда помимо Японии и Республики Корея, входят Австралия и Новая Зеландия. Их лидеры тоже отказались ехать в Гаагу.

Однако, возможно, для самого Исиба критичным может стать встреча в Гааге с Дональдом Трампом. В ходе переговорах на полях недавнего саммита G7 в Канаде японский премьер не смог добиться от него никаких поблажек по тарифам на японский экспорт в США. Между тем срок отсрочки введение тарифов истекает 9 июля, а их введение станет потрясением для японской экономики. Новая встреча через неделю по тому же вопросу выглядит бессмысленно и унизительно, ее отсутствие также укажет на крах попыток договориться. Кругом клин.

Также двумя днями ранее Япония отменила переговоры с США по вопросам безопасности в формате «2+2» на уровне министров иностранных дел и обороны двух стран 1 июля, сообщила британская «Файненшиал таймс». Газета связывает это с тем, что США попросили Японию увеличить расходы на оборону до 3,5% от валового внутреннего продукта. FT считает, что решение об отмене встречи также было связано с выборами в верхнюю палату парламента Японии.

Резонный вывод, если иметь в виду перспективы трамповского натиска, с которыми мог бы столкнуться Исиба в Гааге. Япония не готова к таким расходам, и премьер публично отвергал увязку этой темы с переговорами по торговле. В противном случае ущерб репутации Исибы очевиден, а его рейтинг в стране и так приближается к критическим 20 процентам. И это накануне выборов.

Похоже, что на фоне очевидных внутриполитических трудностей правящая партия Японии сталкивается и с хаотизацией японо-американских отношений. Политический барометр указывает на идеальный шторм.