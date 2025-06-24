Удары по Ирану: Мерц - «за»

Павел Александров, международный обозреватель

Президент США Дональд Трамп больше не претендует на звание лауреата Нобелевской премии мира. Абсолютно ясно это стало после того, как по его приказу США вмешались в развязанную Израилем войну против Ирана. Удары были нанесены по трем иранским ядерным объектам – в Исфахане, Натанзе и Фордо. Как сообщило агентство Reuters, эта атака производилась стратегическими бомбардировщиками В-2, способными нести противобункерные бомбы GBU-57, а также крылатыми ракетами «Томогавк» с подлодок. Нападение США на Иран случилось впервые с 1979 года.

В этом контексте любые слова Трампа о том, что данная акция США объясняется стремлением добиться скорейшего заключения мира, звучат в высшей степени лицемерно, ведь никто - ни МАГАТЭ, ни руководство собственной разведки в самих США не подтверждают обвинений в адрес Ирана в том, что тамошние власти работают над созданием ядерного оружия. Не случайно агрессию Израиля и нынешнее силовое вмешательство в кровавые события в ходе вооруженного конфликта между еврейским государством и мусульманским Ираном осуждают во многих странах мира, включая Россию.

Не случайна и острая реакция в Германии на вступление США в грозящее перерасти с непредсказуемыми последствиями военное столкновение на Ближнем Востоке. Сейчас общественно-политическая обстановка в ФРГ предельно накалена ввиду объявленного новым канцлером Фридрихом Мерцем (ХДС) курсом на милитаризацию страны и создание своей «самой сильной в Европе армии». При этом власти Германии никоим образом не скрывают, что воевать они собираются с Россией. И если историческую память у власть имущих здесь, похоже, отшибло начисто, то большинство бюргеров неплохо помнят, чем оканчивались предыдущие походы германских орд на Восток.

Одной из первых в ФРГ на американские бомбардировки иранских ядерных объектов откликнулась лидер «ССВ – Союза Сары Вагенкнехт за разум и справедливость» Подвергнув критике акцию США, харизматичная Сара Вагенкнехт заявила, что эта атака является «грубым нарушением международного права, а вступление США в войну есть преступление, которое способно ввергнуть в хаос весь регион». Политик из ССВ потребовала, чтобы «правительство ФРГ резко осудило американские бомбардировки иранских объектов», указав при этом, что «Дональд Трамп поджигает весь Ближний и Средний Восток». Кроме того, Сара Вагенкнехт отметила, что в войне на Украине международное право во внимание принимается, а в случае действий Израиля и США никак не учитывается. «Подобные двойные стандарты делают позицию Запада во всем мире ущербной», считает лидер ССВ.

Не удивительно, что совсем по-другому видит ситуацию соратник Мерца по партии – внешнеполитический эксперт ХДС Юрген Хардт, который на фоне американских бомбардировок Ирана тут же обвинил эту страну в «отсутствии готовности к переговорам». «Иран не принял протянутую ему руку министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля (ХДС) и его европейских коллег. Вот на это США и отреагировали», заявил Хардт в воскресенье новостному порталу t-online. Известно, что в минувшую пятницу Вадефуль вместе с главами МИД Франции и Великобритании встречались в Женеве с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи для совместного поиска выхода из конфликтной ситуации вокруг атомной программы Ирана.

При этом, иранская сторона в качестве условия принятия дипломатического решения снова потребовала прекращения агрессии со стороны Израиля. Г-н Хардт лицемерно заявил в этой связи, что «вероятно, в следующий раз Иран отнесется к переговорам более серьезно». Кстати, в ответ на американскую атаку иранский министр Аракчи отреагировал заявлением: «Мы неделю вели переговоры с США, а потом Израиль просто взорвал всю эту дипломатию. На этой неделе мы вели переговоры со странами ЕС, и теперь уже США взорвали все дипломатические усилия». В социальной сети на платформе Х Аббас Аракчи задает вполне логичный вопрос: «По мнению Великобритании и ЕС именно Иран должен вернуться за стол переговоров. Но как Иран может вернуться к тому, чего он никогда не покидал, не говоря уже о том, что и не взрывал?».

Ко всем подобным аргументам абсолютно глух остается главный сейчас германский милитарист – канцлер Фридрих Мерц (ХДС). Сразу после бомбардировок и обстрела крылатыми ракетами США атомных объектов Ирана Мерц созвал утром в воскресенье Совет безопасности правительства ФРГ. В ходе этого заседания он вновь потребовал, чтобы «Иран немедленно возобновил переговоры с США и Израилем для достижения дипломатического разрешения конфликта», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, отметив, что немецкий кабинет министров «исходит из того, что большая часть иранской ядерной программы, благодаря ударам США, выведена из строя».

Между тем, из рядов СДПГ, которая является партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции, прозвучала жесткая критика в отношении нападения США на атомные объекты Ирана. Так, авторитетный внешнеполитический эксперт СДПГ Рольф Мютцених заявил столичной газете Tagesspiegel: «Попытка укрепления международного порядка путем сотрудничества, контроля и договоров отброшена на десятилетия назад». По мнению этого социал-демократа, «теперь мир стал еще менее безопасным и предсказуемым». Мютцених считает, что всему ближневосточному региону грозит наступление «периода новых войн и общей дестабилизации, а все дипломатические попытки европейских политиков провалились». Похоже, что канцлер ФРГ Мерц готовит подобное будущее и для Германии, и для все Европы в целом.