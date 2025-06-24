ПМЭФ-2025: роль углеводородов в мировом энергобалансе незыблема

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Завершившийся в минувшие выходные XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) проходил в период эскалации военного конфликта между Израилем и Ираном, который «расшатывает» энергетические рынки и несет высокие риски дальнейших конъюнктурных бифуркаций, связанных с ростом цен на углеводороды.

Вице-премьер России Александр Новак, комментируя этот «ближневосточный кейс», заявил в преддверии ПМЭФ, что мировые цены на «черное золото» исторически были под давлением как политических факторов, так и баланса спроса и предложения. И Москва пока не видит рисков снижения поставок своей нефти на мировой рынок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что текущая цена нефти позволяет соответствующей российской отрасли продолжать инвестиции для поддержания уровней добычи.

На контроле остается и вопрос картельной корректировки добычи: страны соглашения ОПЕК+, как заверил вице-премьер, находятся в постоянном контакте, мониторят ситуацию на рынке и готовы гибко и оперативно реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры.

При этом президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ встретился с Генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом Аль-Гайсом. В ходе беседы Путин заявил, что у России с ОПЕК сложились прекрасные деловые отношения. Президент РФ также отметил согласие Москвы с прогнозами главы ОПЕК о том, что потребность в энергоресурсах и в нефти будет оставаться на высоком уровне.

На форуме также звучало много комментариев о возможном возобновлении сотрудничества РФ с США в сфере энергетики. Скажем, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев даже заявил о переговорах на предмет возращения американских нефтегазовых концернов в Россию, добавив, что «они будут первыми, кто вернется в российские проекты». Но это пока все же преувеличение. Неясно, зачем Белом дому в принципе снимать ограничение в ситуации, когда страна сама нацелена активно продвигать на мировом рынке собственные энергоресурсы, в особенности сжиженный природный газ (СПГ).

Традиционно в программе ПМЭФ — Энергетическая панель, организованная главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Он не чествует участие России в сделке ОПЕК+, упирая, что «сие обстоятельство» не позволяет наращивать национальное производство нефти. Но на этот раз Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» воздержался от критики организации, сосредоточив свое внимание трендах в мировой энергетики, которая находится на этапе формирования «нового облика», обусловленного стремительным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена как ископаемым топливом, так и возобновляемыми источниками энергии. В его видении оптимальным решением сегодня является «синтез традиционных и альтернативных источников энергии».

Основными факторами изменений, по мнению Сечина, будут необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии, дефицит бюджета и лавинообразный рост уровня госдолга, а также демография развивающихся стран. Как подчеркнул глава «Роснефти», в ближайшие 25 лет население стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличится на 1,4 млрд человек.

Также он считает важным фактором влияния на планку производство энергии и рост ее потребления цифровую революцию с применением искусственного интеллекта и массивов данных (Big Data).

Отдельное внимание в докладе уделено «заблуждениям» в лагере приверженцев возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и пересмотру добычно-экспортной стратегии США, которые в совокупности формируют серьезную угрозу глобальной стабильности в энергетике и экономике.

Глава «Роснефти» справедливо указал на необоснованность попыток «турбирования» «зеленого перехода». Он подчеркнул, что с научной точки зрения масштабное внедрение ВИЭ не окажет ожидаемого эффекта на климат. И пояснил: «Вся концепция «чистого нуля» построена на предположении разрушения климата из-за роста концентрации углекислого газа; однако недавние исследования западных специалистов подтвердили более ранние выводы Нобелевского лауреата Джона Клаузера о доминирующем влиянии облаков на климатические процессы».

Здесь важно отметить, что в течение последнего года все очевидней курс пула нефтегазовых мейджоров (BP, Chevron, Equinor, Exxon, Shell) на отказ от амбициозных «зеленых» целей и доктрин. К перестройке бизнесов отраслевые компании, как оказалось, не готовы — риски стали уже необоснованно высоки; и поэтому они постепенно возвращают фокус внимания на сегмент ископаемого топлива, планируя рост инвестиций именно в него.

Первичная энергия в обозримой перспективе — это по-прежнему углеводороды: нефть газ и уголь. Получение и последующее тиражирование технологии устойчивого термоядерного синтеза, на который стратегически ставят ряд ученых, и который якобы «затмит» ископаемые виды топлива, запустив энергетическую революцию, ждать как минимум еще не одно десятилетие. Да и ждать ли? Хотя компонента мирного атома уверенно эволюционирует и продолжает оставаться перспективным направлением, дополняя глобальный энергобаланс. Ее доля в целом стабильна, но относительно невелика: скажем, в 2023 году на АЭС пришлось около 9% всей произведенной в мире электроэнергии.

В этом контексте любопытно заключение главы Совета директоров «Роснефти» Мухаммеда Аль-Сада, обратившего внимание аудитории на тот факт, что, несмотря на активное продвижение идеи перехода на ВИЭ и ставку на атом, в последние десятилетия доля ископаемых источников энергии в энергобалансе так и не изменилась. Комментируя доклад Сечина он заметил, что на ископаемое топливо по-прежнему приходится львиная доля (около 80%) в мировом энергопотреблении: «Мы порхаем вокруг этих 80% ископаемых видов топлива последние 20 лет, и, значит, мало что поменялось!».