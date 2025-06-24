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Израиль согласился на инициативу Трампа о прекращении огня с Ираном
24 июня 2025 / 10:17
Израиль согласился на инициативу Трампа о прекращении огня с Ираном
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Израиль полагает, что в рамках операции в Иране выполнил поставленные перед собой задачи, устранив "двойную экзистенциальную угрозу", связанную с ракетной и ядерными программами Тегерана.

В связи с этим еврейское государство согласилось на предложение США о прекращении огня, следует из в заявления канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"В свете достижения целей операции в полной координации с президентом США Дональдом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня", - сказано в заявлении.

Вместе с тем израильская сторона выразила благодарность Трампу и Соединенным Штатам "за их поддержку в обороне и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы".

Ранее Трамп объявил, что Израиль и Иран в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления - около 07:00 мск. По словам американского лидера, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны". 

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