Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что на нынешнем этапе не считает возможным оставить власть на Украине.

"Я наиболее опытный. Может, не лучший, всегда есть люди лучше, но самый опытный", - отметил он. Вместе с тем Зеленский указал, что готов покинуть власть по результатам выборов, но не уточнил, когда они могут пройти.

Полномочия Зеленского на высшей государственной должности официально истекли после 20 мая 2024 года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно во время действия военного положения.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что Украина сегодня умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. По его словам, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".