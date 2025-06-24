Цена нефти Brent впервые с 11 июня опустилась ниже $68

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $68 за баррель впервые с 11 июня 2025 года.

По состоянию на 09:25 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 3,89% и торговалась на уровне $67,9 за баррель.

К 09:40 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и находился на отметке в $67,71 за баррель (-4,16%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2025 года снизился на 3,08% - до $64,81 за баррель, свидетельствуют данные торгов.