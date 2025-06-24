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Общество
В Театре Моссовета проходит церемония прощания с Валентиной Талызиной
24 июня 2025 / 11:14
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Государственном академическом театре имени Моссовета проходит гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, сообщает ТАСС. Церемония прощания организована на Основной сцене театра.
В фойе Театра Моссовета размещен портрет актрисы в окружении белых роз. Проститься с актрисой пришли десятки людей, в том числе художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, заслуженные артисты РФ, народные артисты РФ и многие другие.
После завершения прощания Талызину похоронят на родственном захоронении Ваганьковского кладбища.
Валентина Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни после продолжительной болезни.