В Театре Моссовета проходит церемония прощания с Валентиной Талызиной

В Государственном академическом театре имени Моссовета проходит гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, сообщает ТАСС. Церемония прощания организована на Основной сцене театра.

В фойе Театра Моссовета размещен портрет актрисы в окружении белых роз. Проститься с актрисой пришли десятки людей, в том числе художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, заслуженные артисты РФ, народные артисты РФ и многие другие.

После завершения прощания Талызину похоронят на родственном захоронении Ваганьковского кладбища.

Валентина Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни после продолжительной болезни.