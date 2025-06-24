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Израиль вновь открыл воздушное пространство
24 июня 2025 / 11:31
Израиль вновь открыл воздушное пространство
© AP Photo/Охад Цвигенберг/ТАСС

Аэропорт Бен-Гурион возобновил прием рейсов, после того как из-за серии иранских ударов по территории Израиля воздушное пространство страны было закрыто. Об этом со ссылкой на Управление аэропортов Израиля пишет газета The Times of Israel.

Минувшей ночью авиационные власти страны заявили об остановке полетов гражданских бортов в небе над Израилем на фоне ракетных ударов со стороны Ирана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о шести волнах ракетных атак за 24 июня.

В Министерстве туризма Израиля также обратили внимание туристов, находящихся в стране, о возможности зарегистрироваться на эвакуационные рейсы. Ранее три ведущие израильских авиакомпании - El Al, Arkia и Israir - сообщили, что получили от властей разрешение начать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян на родину с 18 июня. 

Израиль закрыл свое воздушное пространство 13 июня после того, как начал атаковать объекты, связанные с ядерной и ракетной программами Ирана. В результате порядка 40 тыс. иностранных туристов застряли на территории еврейского государства, не имея иных вариантов покинуть страну, кроме как через сухопутные пограничные переходы с Египтом и Иорданией либо морем.

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