Курс юаня на Мосбирже впервые с 11 июня превысил 11 рублей

Курс юаня на Московской бирже во вторник ускорил рост и поднялся выше 11 руб. впервые с 11 июня 2025 года.

По состоянию на 10:28 мск, курс китайской валюты демонстрировал рост на 13,7 коп. и находился на отметке в 11,0065 руб. К 10:33 мск юань замедлил рост и торговался на уровне 10,9925 руб. (+12,3 коп.).

Вместе с тем индекс Мосбиржи составлял 2 724,17 пункта (-1,29%), индекс РТС снижался на 1,29%, до 1 096,11 пункта, свидетельствуют данные площадки.