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Правительство продлило меры поддержки туроператоров
24 июня 2025 / 11:58
Правительство продлило меры поддержки туроператоров
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене в 2025 году взносов в резервный фонд объединения туроператоров в области выездного туризма. Об этом информировали в пресс-службе кабмина. До этого такая мера поддержки действовала в 2020-2024 годах.

В соответствии с законом, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от числа обслуженных туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В 2020-2024 годах из-за коронавируса, а затем в условиях внешнего санкционного давления правительство, фактически, освободило туроператоров от уплаты таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь эта мера распространена на 2025 год.

Как отмечается, решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных недружественными действиями иностранных государств. Оно не отразится на обеспечении прав туристов. В фонде достаточно зарезервированных на эти цели средств. 

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